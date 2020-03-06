«أوبك» تعرض على روسيا 1.5 مليون برميل خفضاً إضافياً للإنتاج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت «أوبك» أمس الخميس على خفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل إضافية يومياً في الربع الثاني من 2020 لدعم الأسعار المتضررة بفعل تفشي فيروس كورونا، لكنها جعلت تحركها مشروطاً بانضمام روسيا ودول أخرى.

وتراجعت توقعات الطلب على النفط بفعل إجراءات الحكومات لاحتواء الفيروس، ما دفع «أوبك» للنظر في إجراء أكبر خفض لها منذ الأزمة المالية في 2008.

وتقلصت توقعات نمو الطلب في 2020 في ظل تعطيل المصانع والإحجام عن السفر وتباطؤ أنشطة أعمال أخرى.

وتستحث السعودية «أوبك» وحلفاءها، من بينهم روسيا، نحو خفض كبير يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً في الربع الثاني مع مد تخفيضات حالية تبلغ 2.1 مليون برميل يومياً، ينتهي أجلها هذا الشهر، حتى نهاية 2020.

لكن الرياض، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، وأعضاء آخرين في المنظمة يجدون صعوبة في إقناع روسيا بدعم الخطوة. ولا تزال موسكو حتى الآن تلمّح إلى عزمها دعم تمديد للخفض بدلاً من خفض جديد.

وفي ما مضى، أبدت موسكو، التي تتعاون على صعيد سياسة الإنتاج منذ 2016 في إطار مجموعة غير رسمية تعرف باسم أوبك بلس، تردداً خلال المفاوضات لكنها كانت تشارك في اللحظات الأخيرة.

ويلتقي وزراء «أوبك بلس» اليوم الجمعة في فيينا.

وقالت «أوبك» في بيان بعد اجتماع وزرائها إن تفشي فيروس كورونا أحدث «وضعاً غير مسبوق» ومخاطر بما يستلزم تحركاً.

وقالت إن الوزراء اتفقوا على خفض إضافي للإمداد قدره 1.5 مليون برميل يومياً حتى يونيو/‏ حزيران، من المتوقع أن تساهم الدول من خارج المنظمة بخمسمئة ألف برميل يومياً منها. وقالت المنظمة إن هذا سيكون بالإضافة إلى تمديد القيود القائمة على الإمدادات لنهاية 2020.

وقالت «أوبك» إنها ستعقد اجتماعاً وزارياً آخر في التاسع من يونيو/‏ حزيران.

وعاد وزير الطاقة الروسي إلى موسكو للتشاور، لكن من المقرر أن يعود إلى فيينا اليوم الجمعة لحضور اجتماع «أوبك بلس» الأوسع نطاقاً. (رويترز)