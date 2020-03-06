شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أبوظبي الإسلامي» تبحث توزيـع 27.38% نقداً 29 الجــاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أوصى مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 27.38% (ما يعادل 27.38 فلس/‏للسهم) من رأس المال عن عام 2019، بشرط موافقة الجهات المختصة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 29 مارس/‏ آذار الجاري.

وحقق «أبوظبي الإسلامي» ارتفاعاً في صافي الأرباح خلال 2019 بنسبة 4% إلى 2.6 مليار درهم. ونمت الأرباح التشغيلية 4.4% إلى 3.26 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأصول بنهاية العام 125.9 مليار درهم، بزيادة 0.6%.

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