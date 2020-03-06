5.14 مليون نزيل في منشآت أبوظبي الفندقية 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى 5.137 مليون نزيل خلال 2019 بنمو 2.1% مقارنة مع 5.03 مليون في 2018، في حين ارتفع معدل الإشغال من 72% إلى 73% خلال فترة الرصد ذاتها حسب الأرقام التي أصدرها مركز أبوظبي للإحصاء.

وسجل عدد ليالي الإقامة في المنشآت الفندقية بأبوظبي ارتفاعاً من 12.9 مليون ليلة في 2018 إلى 13.42 مليون في 2019، فيما ارتفع معدل إيرادات الغرف الفندقية من 352 درهماً إلى 369 درهماً.

وكان إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بلغ 5.8 مليار خلال 2019 بزيادة 6.6% مقارنة مع 5.46 مليار في 2018. وجاء الجزء الأكبر من إيرادات القطاع من إيرادات الغرف التي وصلت إلى نحو 3.2 مليار درهم خلال 2019 بنمو 10.6% مقارنة مع 2.88 مليار في 2018، في حين جاءت بقية الإيرادات من خدمات الطعام والشراب وخدمات أخرى.

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وأظهرت أرقام مركز أبوظبي للإحصاء أن عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي بلغ 4.693 مليون نزيل خلال 2019 في حين بلغ عدد نزلاء الشقق الفندقية 444 ألف نزيل، وعدد الغرف في الفنادق 27146 غرفة، ووصل عددها بالنسبة للشقق الفندقية 5672 شقة.

وارتفع معدل الإشغال في الفنادق إلى 71%، وقفز إلى 80% في الشقق الفندقية وفقاً لمركز أبوظبي للإحصاء.

وكانت مدينة أبوظبي الأكثر نشاطاً في القطاع بعدما بلغ عدد نزلاء منشآتها الفندقية 4.499 مليون نزيل فيما وصل عددهم في العين إلى 500 ألف نزيل و137 ألف نزيل في منطقة الظفرة. (وام)