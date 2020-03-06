«مواصلات الإمارات»: صيانة 386 ألف مركبة خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق أفضل المواصفات العالمية في مجال صيانة المركبات، وتقدم خدماتها الفنية وفق أرقى المعايير التي تسهم في تحقيق سعادة المتعاملين، مشيراً إلى أنها تقدم خدماتها الفنية حالياً من خلال 89 ورشة فنية منتشرة في جميع مناطق الدولة، وتستوعب ورشها الفنية 1057 مركبة في اليوم الواحد، وعملت خلال العام الماضي 2019 على صيانة نحو 386 ألف مركبة.

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جاء ذلك بمناسبة حصول مواصلات الإمارات ممثلة بمركز الإمارات للخدمات الفنية على شهادة الاعتماد والمطابقة وفقاً للنظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات.

وأعرب الجرمن عن اعتزازه بجهود فريق العملفي تطوير الورش الفنية التابعة لها وتقديم خدمات فنية في مجالي الصيانة والإصلاح والارتقاء بها من حيث الجودة والكفاءة والتميز والاستدامة، الأمر الذي أهل مركز الإمارات للخدمات الفنية لأن يكون ضمن الدفعة الأولى من مراكز الخدمة الحاصلة على شهادة المطابقة لمتطلبات الورش الفنية، ولا سيما حصول المركز على التصنيف الأعلى في التقييم وهو فئة خمس نجوم.

وأشار إلى أن مواصلات الإمارات تملك رصيداً واسعاً من الخبرة المتراكمة والإمكانيات العالية في قطاع خدمات الدعم الفني لمركبات الأفراد وأساطيل المؤسسات والدوائر المحلية وشركات القطاع الخاص، وهي تعمل على بذل جهودها وحشد هذه الإمكانيات وتوظيف هذه الخبرات من أجل تقديم منظومة خدمات متميزة .