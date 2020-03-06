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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أبوظبي التنموية» و«مصر السيادي» لشراء حصة مشتركة في بنك القاهرة تاريخ النشر: 06/03/2020 استمع نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي يسعيان لشراء حصة مشتركة في بنك القاهرة، وذلك كجزء من الطرح العام الأولي للبنك.

وكان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قد صرح في وقت سابق بأنه يجري محادثات مع بنك القاهرة بهدف أن يصبح مستثمراً استراتيجياً في اكتتابه العام. (بلومبيرج)

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