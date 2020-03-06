متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * صادقت الجمعية العمومية لشركة «دبي للتأمين» خلال انعقادها أمس الخميس، على تحويل مبلغ 30 مليون درهم من أرباح عام 2019 إلى حساب الاحتياطي العام، كما وافقت على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال، بما يعادل 35 فلساً لكل سهم، وبواقع 35 مليون درهم. ووافقت العمومية أيضاً على توزيع 3.8 مليون درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

* أفادت شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» بأن «بنك الإمارات للاستثمار» قام ببيع 9.79% من أسهمه المملوكة في الشركة، فيما اشترت شركة «أسمنت رأس الخيمة» ما نسبته 9.15% من أسهمها بينما اشترى مستثمرون آخرون 0.64%.

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* أصدر مجلس إدارة «أسمنت الخليج» قراراً بالتمرير برفع توصية للجمعية العمومية المزمع عقدها في 2 إبريل/نيسان القادم بشأن الانسحاب من بورصة الكويت، بسبب زيادة رسوم الاشتراك السنوي.

* أعلنت شركة «الرمز كوربوريشن» أن جمعيتها العمومية ستناقش مقترح إعادة شراء الشركة لأسهمها لغاية 10% بحد أقصى، وذلك خلال اجتماعها الذي سينعقد يوم 23 مارس/آذار 2020. وستناقش العمومية تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ عملية شراء الأسهم، وتخفيض رأس المال بعد انتهاء المهلة المحددة من الهيئة لبيع الأسهم من خلال إلغائها. وسيتم خلال الاجتماع النظر في مقترح مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح، وتحويل رصيد موجودات الاحتياطي العام للاحتياطي القانوني.

* يجتمع مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» في 30 مارس الجاري؛ لنظر مقترح مجلس الإدارة لاستخدام رصيد الاحتياطي العام البالغ 11.104 مليون درهم، لتغطية العجز في حساب الأرباح المحتجزة.