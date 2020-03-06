«أونكتاد»: نقص المكونات الصينية يكبّد دول العالم 50 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن صادرات الصين من قطع الغيار والمكونات الحيوية لمنتجات تتراوح من السيارات إلى الهواتف الخلوية من المتوقع أنها انكمشت بنسبة 2% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، وهو ما يكلف دولاً أخرى وصناعاتها 50 مليار دولار.

وأضافت «أونكتاد» أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو بؤرة تفشي فيروس كورونا الذي انتشر إلى 75 دولة، يشكل 20% من التجارة العالمية في المنتجات الوسيطة. وقالت إن دولاً كثيرة تعتمد على مدخلاته في قطاع التصنيع.

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وقالت باميلا كوك هاميلتون مديرة قسم التجارة الدولية في أونكتاد للصحفيين «يوجد تأثير يتغلغل في أرجاء الاقتصاد العالمي وهو ما يتسبب في هبوط بقيمة 50 مليار دولار في الصادرات حول العالم». وأضافت أن الرقم، الذي يغطي شهر فبراير/شباط فقط، أولي وقد يكون «تقديراً متحفظاً».

ووفقاً لأونكتاد فإن الدول أو المناطق التي تعاني أعلى خسائر في التصدير بسبب تداعيات فيروس كورونا هي الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ الخسائر حوالي 15.6 مليار دولار، والولايات المتحدة (5.8 مليار دولار) واليابان (5.2 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (3.8 مليار دولار) وتايوان (2.7 مليار دولار) وفيتنام (2.3 مليار دولار).

(رويترز)