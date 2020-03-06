شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، مما يشير إلى قوة سوق العمل، رغم تفشي كورونا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة نزلت ثلاثة آلاف طلب، إلى مستوى معدل، في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألفاً للأسبوع المنتهي في 29 فبراير. ولم يجر تعديل طلبات الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون توقعوا انخفاض الطلبات إلى 215 ألفاً.

(رويترز)

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