شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخصص 16 مليار دولار لمكافحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب وزير المالية الصيني شو هونج تساي،‭‭‬‬ في إفادة صحفية، أمس الخميس إن بلاده خصصت 110.48 مليار يوان (15.93 مليار دولار) لتمويل جهود متعلقة بفيروس كورونا اعتباراً من 4 مارس/ آذار.

وأضاف شو هونج تساي أن الصين ستضمن سلاسة عمل الحكومات المحلية في ظل تفشي الفيروس الذي انتشر مع بداية العام الجاري، وأن وزارة المالية ستؤمن الاحتياجات المالية لإقليم هوبي، وهو بؤرة تفشي المرض.(رويترز)

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