شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر تراجع شهري لإيرادات «فوكسكون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت «فوكسكون» ؛ المصنعة لهواتف «أبل»، أكبر تراجع شهري في الإيرادات خلال نحو سبعة أعوام، في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، مما أدى إلى اضطراب أعمال الشركة.

وشهدت الشركة انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 18.1% على أساس سنوي في فبراير/‏شباط، وهو أكبر تراجع شهري منذ مارس/‏آذار 2013، وثالث شهر على التوالي يشهد انخفاضاً.

(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكبر تراجع شهري لإيرادات «فوكسكون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.