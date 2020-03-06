معدلات الطلب على خدمات الشحن الجوي تشهد انخفاضاً بـ 3.3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات «إياتا» انخفاض مستويات الطلب على الشحن الجوي، بنسبة 3.3% خلال شهر يناير 2020 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق.

وسجلت سعة الشحن (والتي تقاس بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر) ارتفاعاً بنسبة 0.9% على أساس سنوي خلال شهر يناير 2020. وبذلك يتفوق النمو الذي حققته السعة على النمو في معدلات الطلب للشهر ال 21 على التوالي.

ومن غير المرجّح أن يكون لانتشار فيروس كورونا تأثير كبير على الأداء الضعيف لشهر يناير. كما حلّ رأس السنة الصينية الجديد في 2020 بوقتٍ أبكر من موعده في عام 2019؛ ما أثّر في إحصائيات 2020 بشكلٍ سلبي، حيث توقفت العديد من جهات التصنيع الصينية عن العمل خلال فترة العطلة المرتبطة بهذه المناسبة. وسيعطي أداء شهر فبراير صورة أوضح عن تأثير الفيروس على القطاع.

وكشفت شركات الطيران في الشرق الأوسط عن انخفاض في أحجام الشحن الجوي بنسبة 1.4% خلال يناير 2020، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، علماً بأن ذلك ترافق بزيادة في سعة الشحن بنسبة 2.9%. وتراجعت أحجام الشحن الجوي المعدلة موسمياً في يناير، على خلفية التحديات التشغيلية والجيوسياسية التي تواجه بعض شركات الطيران الرئيسية في المنطقة، إلّا أنّها استمرت بالمحافظة على ارتفاع معتدل. وبالنظر إلى موقع الشرق الأوسط الذي يربط الطرق التجارية بين الصين وبقية العالم، فإن شركات الطيران في المنطقة عرضة للتأثر بشكل كبير بفيروس كورونا. وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعاً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 5.9% خلال شهر يناير 2020 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل أكبر انخفاض في الطلب على الشحن الجوي على مستوى كافة المناطق خلال الشهر. وحافظ نمو السعة على استقراره. كما سجل الطلب على الشحن الجوي المعدل موسمياً ارتفاعاً طفيفاً، عقب تراجع حدة الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.