100 مليون توزيعات «أورينت» النقدية بنسبة 20%

أقرت الجمعية العمومية السنوية لشركة «أورينت» للتأمين، التابعة لمجموعة «الفطيم»، في اجتماعها، أمس الخميس، توزيع 20 % من رأس المال البالغ 500 مليون درهم، من أرباح العام 2019 البالغة 425 مليوناً، حيث تظهر البيانات المالية للشركة ارتفاع الأرباح في عام 2019 بنسبة 6% مقابل أرباح 2018 التي بلغت 401 مليون درهم.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي للشركة: نحن سعداء بهذه النتائج الباهرة التي تؤكد مركز الشركة القيادي في سوق التأمين بالدولة كأكبر شركة تأمين من حيث الأقساط والأرباح.