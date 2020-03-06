شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون توزيعات «أورينت» النقدية بنسبة 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أقرت الجمعية العمومية السنوية لشركة «أورينت» للتأمين، التابعة لمجموعة «الفطيم»، في اجتماعها، أمس الخميس، توزيع 20 % من رأس المال البالغ 500 مليون درهم، من أرباح العام 2019 البالغة 425 مليوناً، حيث تظهر البيانات المالية للشركة ارتفاع الأرباح في عام 2019 بنسبة 6% مقابل أرباح 2018 التي بلغت 401 مليون درهم.
وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي للشركة: نحن سعداء بهذه النتائج الباهرة التي تؤكد مركز الشركة القيادي في سوق التأمين بالدولة كأكبر شركة تأمين من حيث الأقساط والأرباح.
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