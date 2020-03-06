«إياتا» يتوقع فقدان شركات الطيران 63 إلى 113 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أمس الخميس، إن شركات الطيران قد تخسر 63 إلى 113 مليار دولار من إيرادات نقل المسافرين عالمياً في 2020، بناء على مدى انتشار فيروس كورونا.

وقال برايان بيرس كبير اقتصاديي الاتحاد خلال إيجاز صحفي في سنغافورة إن المرة السابقة التي واجه فيها القطاع صدمة كهذه كانت في 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.

وقال «إياتا» إن تصور خسارة 63 مليار دولار يقوم على افتراض محاصرة المرض في الأسواق الحالية التي بها أكثر من 100 حالة مسجلة، كما في الثاني من مارس/آذار، أما الخسارة الأعلى فعلى أساس توقعات لانتشار المرض على نطاق أوسع. وسيعني هذا التراجع أن تنخفض إيرادات نقل المسافرين عالمياً بين 11 و19%.

وكان الاتحاد قال في 20 فبراير/شباط إن تفشي الفيروس سيكلف شركات الطيران إيرادات قدرها 29.3 مليار دولار، في حالة اقتصار التفشي بدرجة كبيرة على الأسواق المرتبطة بالصين.

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وكشف الاتحاد الدولي عن بيانات حركة المسافرين جواً لشهر يناير 2020، والتي تظهر ارتفاعاً في الطلب (الذي يقاس بناءً على إيرادات المسافر الواحد لكل كيلومتر) بنسبة 2.4% مقارنةً مع ذات الفترة من العام 2019. ما يشكل انخفاضاً بنسبة 4.6% من حيث معدل الزيادة السنوية مقارنةً بالشهر الماضي.

ويعتبر هذا الأداء أدنى زيادة شهرية منذ إبريل 2010، عندما حدثت أزمة سحابة الرماد البركاني في أوروبا والتي أدت إلى إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع وإلغاء العديد من الرحلات الجوية. فيما سجلت سعة شهر يناير (التي تُقاس بعدد المقاعد المتاحة في الكيلومتر الواحد) نمواً بنسبة 1.7%، وارتفع عامل الحمولة بواقع 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 80.3%.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في حركة المسافرين بنسبة 5.4% في يناير، وهو الشهر الرابع على التوالي من حيث ارتفاع نسبة الطلب. ما يعكس الأداء القوي لمسارات الطيران عبر كل من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والتي لم تتأثر بشكل كبير بإلغاء بعض المسارات الجوية نتيجة لفيروس كورونا في ذلك الوقت. كما ازدادت السعة بنسبة 0.5% فقط، وارتفع عامل الحمولة بواقع 3.6 نقطة مئوية ليبلغ 78.3%.

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهندي زيادة في حركة المسافرين بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت أبطأ نمو منذ بداية عام 2013 وتراجعاً عن نسبة الزيادة في شهر ديسمبر والتي بلغت 3.9%. كما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، تزامناً مع التأثير السلبي لفيروس كورونا على السوق الصينية الدولية. كما ازدادت السعة بنسبة 3.0%، وتراجع عامل الحمولة بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 81.6%.