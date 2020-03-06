شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعـات طفيفـة للأسهم المحليـة وسط سـيولة ضعيفـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

انحسرت موجة تراجع المؤشرات العامة لأسواق الأسهم المحلية في جلسة نهاية الأسبوع، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة طفيفة بلغت 0.76%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.57%، وذلك بالتزامن مع سيولة ضعيفة أبقت المؤشرات ضمن مستويات أفقية.

ولا تزال السيولة في مستوياتها المنخفضة عند 383 مليون درهم، موزعة ما بين 160.3 مليون في أبوظبي، و222.6 مليون في دبي، وبلغت الكميات المتداولة من الأسهم نحو 208.8 مليون سهم، حيث شهد سوق أبوظبي 39.8 مليون سهم، ودبي 169.1 مليون سهم، فيما بلغ عدد الصفقات نحو 4516 صفقة. ورغم التراجع الذي شهدته المؤشرات القطاعية، إلا أن التداول سجل ارتفاع 19 شركة وهبوط 38 شركة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.76%، بما يعادل 18.86 نقطة، ليغلق عند مستوى 2460.54 نقطة، متأثراً بتراجع جميع المؤشرات القطاعية باستثناء الاستثمار والخدمات المالية.

مؤشر البنوك

وتراجع مؤشر البنوك 0.70%، مع تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.97% إلى 11.45 درهم، وسط تداولات بقيمة 16.2 مليون، كما تراجع «أملاك» 4.56% إلى 0.377 درهم، و«جي إف إتش» 0.119% إلى 0.837 درهم، فيما ارتفع «مصرف عجمان» 1.57% إلى 0.712 درهم، بينما استقر «دبي الإسلامي» دون تغير عند 5.31 درهم، بتداول 39.16 مليون.

وارتفع مؤشر الاستثمار وحيداً، مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 1.65% إلى 1.23 درهم، بتداول مليوني درهم، و«شعاع كابيتال» 3.7% إلى 0.809 درهم، بينما تراجع «سوق دبي» 1.48% إلى 0.799 درهم.

وتراجع التأمين مع هبوط سهم «أمان» 6.8%، و«دار التكافل» 3.22%، و«سلامة» 6.21%. وانخفض مؤشر الخدمات 0.79%، مع تراجع «أمانات القابضة» 1.7% إلى 0.755 درهم.

وتراجع مؤشر العقار 0.52%، وسط تراجع أقل حدة لأسهم القطاع، حيث انخفض سهم «إعمار العقارية» 0.3% إلى 3.29 درهم، بتداول 34.3 مليون، و«الاتحاد العقارية» 1.55% إلى 0.191 درهم، و«إعمار للتطوير» 2.54% إلى 3.45 درهم، فيما تراجع «أرابتك» و«داماك» و«ديار» بنسبة 1% تقريباً، بينما ارتفع «إعمار مولز» وحيداً بنسبة 0.64%

وتراجع مؤشر النقل 2.78%، مع انخفاض «العربية للطيران» 4.6% إلى 1.24 درهم، بتداول 25.2 مليون، و«أرامكس» 0.33% إلى 3 دراهم، و«الخليج للملاحة» 9.8% إلى 0.405 درهم.

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وتراجع السلع 4.43%، وسط تراجع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 4.7% إلى 0.162 درهم، بتداول 1.76 مليون درهم.

تراجع المؤشرات القطاعية

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.57%، فاقداً 26.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 4643.08 نقطة، متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية، باستثناء مؤشري الاتصالات والطاقة.

وتراجع البنوك 1.11%، مع انخفاض سهم «أبوظبي الأول» 1.65% إلى 13.12 درهم، بتداول 41 مليوناً و«أبوظبي التجاري» 0.15% إلى 6.5 درهم، بتداول 36 مليوناً، فيما ارتفع «رأس الخيمة الوطني» 5.27% و«بنك الشارقة» 1.35%.

وتراجع الاستثمار والخدمات المالية 0.85%، وسط تراجع «إشراق للاستثمار» 7.69% إلى 0.264 درهم، و«الواحة كابيتال» 1.18% إلى 0.84 درهم، فيما ارتفع «العالمية القابضة» 0.15% إلى 13.52 درهم. وتراجع مؤشر العقار 2.05%، متأثراً بتراجع سهم «الدار العقارية» 2.43% إلى 2.01 درهم، بتداول 21.5 مليون، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 3.37% إلى 0.429 درهم.

وارتفع قطاع الاتصالات 1.31%، وسط ارتفاع سهم «اتصالات» بنسبة 1.31% ليغلق عند 15.5 درهم، وسط تداولات بقيمة 19.8 مليون.

وارتفع سهم «دانة غاز» 0.84% إلى 0.839 درهم، وسهم «طاقة» 1.34% إلى 0.679 درهم، ليرتفع المؤشر القطاعي 0.59%.

إحصاءات المستثمرين

سجل المستثمرون الأجانب غير العرب محصلة بيع في السوقين بنحو 31 مليوناً منها 6.6 مليون في أبوظبي و24.8 مليون في دبي، فيما بلغ إجمالي المشتريات نحو 104 ملايين، وبلغت المبيعات نحو 135 مليوناً. وسجل المواطنون محصلة شراء بنحو 54 مليوناً، منها 21.2 مليون في أبوظبي و32.4 مليون في دبي، حيث بلغت مشترياتهم نحو 214 مليوناً وبلغت مبيعاتهم نحو 160 مليوناً.

واتجه الخليجيون نحو البيع، مسجلين محصلة بنحو 21 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 41 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المبيعات 62 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء، مسجلة محصلة بقيمة 20 مليوناً، وسط عمليات شراء بقيمة 244 مليوناً، وعمليات بقيمة 224 مليوناً.