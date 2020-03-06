شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش»: صكوك «فورموزا» تسهم في تنويع تمويل المصدرين في دول «التعاون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
قدر تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني «فيتش» حجم إصدارات الإمارات من صكوك فورموزا التايوانية بحوالي 7 مليارات دولار (25.7 مليار درهم). وقال إن قرار توسعة سوق السندات التايوانية ليتضمن إصدارات الدين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية (الصكوك) يسهم في توفير فرصة جيدة لتنويع مصادر التمويل لدول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل حوالي 20% من إجمالي سوق صكوك الفورموزا في الوقت الراهن.
ورجحت الوكالة أن تسهم قدرة دول مجلس التعاون على إصدار صكوك الفورموزا في تعزيز الإصدارات الإجمالية للصكوك من دول المنطقة في المرحلة القادمة. وإن كان الأمر سوف يحتاج لبعض الوقت لتعزيز شهية المستثمر لهذا النوع من الصكوك. ويقدر حجم سوق سندات الفورموزا ب 175 مليار دولار حتى يوم 25 فبراير ، مقابل سوق صكوك خليجي يصل إلى 100 مليار دولار، وسوق صكوك عالمي تبلغ 500 مليار دولار.
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