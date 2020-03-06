«تخطيط الشارقة» تقدم خدمات ذكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عرضت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة عدداً من خدماتها الإلكترونية والمعايير التخطيطية والتصميمية للمناطق السكنية والتجارية والصناعية، ضمن مشاركتها في فعاليات «إيكرس 2020».

قال المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس الدائرة، إن توفير الخدمات الحديثة والسريعة، وتحديد معايير واشتراطات خاصة بتنفيذ المباني والمشاريع التجارية، يعد واحداً من أهم عوامل الجذب للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع للعمل والاستثمار في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الدائرة أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية لتسريع وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ووفرت خدمات لحظية واشتراطات واضحة ومحددة لعمليات البناء في مناطق الفلاح وجويزع والغبيبة؛ بهدف توحيد الطراز المعماري، وترسيخ الهوية العمرانية لمختلف المناطق السكنية والتجارية الجديدة بالإمارة.

أكد أن الدائرة وفرت عدداً من الاشتراطات المعمارية التي تهدف إلى تصميم واجهات مميزة ترتقي بالمناطق السكنية على المستويين المعماري والعمراني، على غرار ما تم تحديده سابقاً من اشتراطات الوجهات العمرانية لمنطقة جويزع، ولكن بتصاميم حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تصميم المدن الحديثة والعصرية، مشيراً إلى أهمية هذه المعايير في وضع طابع معماري حديث للمنطقة، ودوره في خلق نواة جديدة لهذا الطابع للمناطق السكنية والتجارية الجديدة بالإمارة.