المنطقة تبذل جهوداً للمساواة بين الجنسين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجدت «كانون»، المتخصصة في مجال حلول الطباعة والتصوير، أن مؤسسات الشرق الأوسط تبذل جهوداً كافية لدعم المرأة في بيئة العمل برأي معظم خبراء الأعمال في المنطقة؛ وذلك بحسب الاستطلاع الذي أجرته الشركة مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة «يوجوف» (YouGov). ويهدف الاستطلاع، الذي شمل 2500 خبير أعمال من دول مجلس التعاون الخليجي وشرق المتوسط، إلى استكشاف الآراء المتعلقة بتمكين المرأة في بيئة العمل بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2020).

وينسجم الاستطلاع مع تركيز «كانون الشرق الأوسط» على الجوانب الثقافية المتعلقة بموظفيها وعملائها وشركائها ومجتمعاتها، بما فيها شريحة الإناث. وتم إجراؤه بالتوازي مع حملة «ارتقاؤها» (SHE Rise) التي أطلقتها الشركة ضمن أقسامها وإداراتها الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للمرأة وتشجيعاً لتمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وأشار 83٪ من المشاركين في الاستطلاع إلى التحسن الذي لاحظوه في أوساط العمل خلال السنوات الخمس إلى العشر الأخيرة على صعيدي التنوع والمساواة بين الجنسين، حيث أكد 64٪ من المشاركين أن الإناث في المنطقة يحظين بتمثيل جيد على مستوى الإدارة/‏ المجالس في مؤسساتهم.