شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 86 شاحنة «إيسوزو» ودراجات «ياماها» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
أطلقت وزارة الاقتصاد حملتَي استدعاء في أسواق الدولة تشمل 86 شاحنة نوع «إيسوزو»، موديل 2019، إضافة إلى كل الدراجات النارية المستوردة إلى الدولة نوع «ياماها»- xp530.
وأعلنت الوزارة عن حملة استدعاء لدواعي السلامة لبعض شاحنات «إيسوزو» موديل 2019 بالتعاون مع الشركة العامة للملاحة والتجارة «جنافكو»، لأمور تتطلب دواعي السلامة العامة لعدد محدود من شاحنات «إيسوزو» فئات N&F والمصنعة في 2019، حيث تبين أن بعض الشاحنات المشمولة بالاستدعاء قد لا يقفل حزام الأمان عند سحبه بسرعة، وتشمل هذه الحملة نحو 86 مركبة على مستوى الدولة.
كما استدعت الوزارة بالتعاون مع شركة «اليوسف موتورز» الوكيل المعتمد لدراجات «ياماها» النارية، موديل XP530 المصنع لسنة 2019/2017، حيث تبين بعد التحقيق الذي أجراه قسم الدراجات النارية في شركة «ياماها» على الدراجات المتضررة؛ أن قوة حامل الوقوف غير كافية، وقد تتسبب العمليات المتكررة لاستعمال الحامل بحدوث تشققات في مناطق اللحام في أسوأ الحالات ما يسبب سقوط الوحدة عند انقطاع اللحام.
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