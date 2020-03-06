شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقيات الدولية في زمن «كورونا».. زحام في العالم الافتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، أرجئ العديد من المعارض والمؤتمرات المهنية وألغيت، أو نقل بعضها إلى الفضاء الافتراضي، فهذه المناسبات التي كانت تعدّ محركاً للعولمة وعاملاً في تعزيز تبادل الأعمال، باتت تعد مركزاً محتملاً لنقل عدوى الفيروس المستجد.

وشكّل إلغاء ملتقى عالم الهاتف النقال في برشلونة في 12 فبراير/‏شباط، سابقة بالنسبة لهذا النوع من المناسبات الدولية الكبرى، حتى قبل أن يبدأ فيروس «كوفيد 19» بالانتشار في أوروبا.

وبعد خمسة أيام، أُرجئ معرض بكين للسيارات إلى أجل غير مسمى، وهو الملتقى السنوي الأكثر أهمية لسوق السيارات العالمي، وكان مقرراً عقده في أبريل/‏نيسان. وبالإجمال ألغي أكثر من 140 معرضاً مهنياً أو أرجئ في الصين القارية، بحسب ما ذكر موقع «ميت إكسبو» الألماني المتخصص في متابعة المعارض.

ووفق الموقع نفسه الشريك مع الرابطة العالمية لتنظيم المعارض، ألغي أو أرجئ حول العالم 428 معرضاً مهنياً.

وفي إيطاليا قدرت جمعية «فيدير كونجريسي إي إيفنتي» (رابطة تضم عدداً من الشركات على المستوى الوطني في إيطاليا، وتعمل في مجال تنظيم المناسبات والمعارض) في 23 فبراير/‏شباط، خسائرها خلال شهر واحد في أقاليم لومبارديا، وفينيتو، وإيميليا، رومانيا، بأكثر من 1,5 مليار دولار.

ومنذ ذلك التاريخ، أرجئ أكثر من ملتقى ذي أهمية كبرى (كالملتقى الدولي للأثاث في ميلانو، وملتقى النبيذ في فيرونا) لعدة أشهر، فيما يطالب قطاع المعارض بتدابير ضريبية ومساعدات لامتصاص الصدمة.

من ألمانيا إلى اليابان

وفي ألمانيا وصلت الخسارة في الأسبوعين الماضيين «في رقم الأعمال إلى أكثر من مليار يورو»، بحسب ما أعلنت لفرانس برس كاي هاتندورفر المديرة العامة للرابطة العالمية لتنظيم المعارض. ومن بين المناسبات التي ألغيت، معرض السياحة في برلين الذي يعد الأكبر في هذا المجال على المستوى العالمي.

ويواجه قطاع النشر أيضاً انتكاسات مع إلغاء ثلاثة معارض بارزة في مارس/‏آذار، هي معرض باريس للكتاب، ومعرض لندن، ومعرض ليبزيج في ألمانيا.

وتضيف هاتندورفر: «بدأنا نشهد إلغاء العديد من المناسبات في الولايات المتحدة أيضاً».

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وفي اليابان ألغي 15 معرضاً على الأقل كان مقرراً عقدها في مركز «طوكيو بيج سايت»، منها «فودإكس جابان 2020»؛ أحد أهم معارض الأغذية في آسيا.

العالم الافتراضي حلّ دائم؟

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعاملين في مجال المعارض المهنية (أوني ميف) أول أمس الأربعاء، أنه ليس باستطاعته بعد تقييم الضرر المالي في القطاع جراء الأزمة. وقالت المسؤولة الإعلامية في الاتحاد كلير فالير: «ما زلنا ضمن إطار الإرجاء وليس الإلغاء».

وأضافت: «أرجئ العديد من المناسبات حتى شهر مايو/‏أيار، لكن لا أعرف ما إذا كنا سنخرج من الأزمة في شهر مايو/‏أيار».

ولا يضر إرجاء أو إلغاء المعارض في القطاع الذي ينظم هذا النوع من المناسبات فحسب؛ بل له أثر في الاقتصاد بشكل عام. وتوضح هاتندورفر: «مرة تلو أخرى، تفتقد الصناعات للأماكن التي يمكن للمشاريع الصغرى والمتوسطة الحجم القيام بأعمالها فيها».

والمشكلة أقل تعقيداً بالنسبة للشركات الكبرى التي تنظم عند حاجتها معارضها الخاصة. وعلى سبيل المثال، استعرضت بعض السيارات التي كان سيكشف عنها خلال معرض جنيف، عبر الإنترنت.

وبات التواصل عن بُعد رائجاً جداً في هذه الفترة التي تحظر فيها التجمعات الكبرى.

وقال لوران كريتيان مدير عام معرض «لافال فيرتشوال» لتكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي المقرر بين 22 26 أبريل/‏نيسان، إنه تجري دراسة «نقل بعض المؤتمرات (الأوروبية) أو كاملها إلى العالم الافتراضي»، بواسطة نظارات الواقع الافتراضي أو البث التدفقي.

ويشير بنجامين ساسو مسؤول العلاقات العامة في «كلاكسون» وهي مؤسسة فرنسية تعمل في مجال تطوير حلول متعلقة بالعمل عن بُعد، إلى أنه «منذ أسابيع، ازداد الطلب لدينا بنحو ضعفين على الأيام العادية».

ورحب موظفون في البنك الدولي بنقل لقاءات البنك ولقاءات صندوق النقد الدولي، التي تجذب الآلاف سنوياً، إلى واشنطن، إلى العالم الافتراضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

(أ.ف.ب)