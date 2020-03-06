شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «بنك إنجلترا» الجديد لا يؤيد خفضاً فورياً للفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أندرو بيلي، المحافظ القادم لبنك إنجلترا يوم الأربعاء، إن البنك المركزي البريطاني سينتظر حتى يرى أدلة أكثر وضوحاً على الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، قبل أن يتخذ أي قرار لخفض أسعار الفائدة. لكن بيلي قال، إن من الضروري تقديم مساعدة سريعة للشركات التي تعطلت عملياتها بسبب انتشار الفيروس حول العالم.
ويراهن عدد متزايد من المستثمرين على أن بنك إنجلترا سيحذو حذو البنكين المركزيين الأمريكي والكندي في خفض أسعار الفائدة. وأبلغ بيلي لجنة الخزانة بالبرلمان أنه في حين أن تأثير فيروس كورونا سيكون بين أولوياته الرئيسية إلا أنه أشار إلى أن تحركاً لبنك إنجلترا ليس وشيكاً.
(رويترز)
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