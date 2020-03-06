شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها مع تحول الأنظار نحو تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس وزادت خسائرها خلال الجلسة، وذلك في ظل تصاعد القلق من فيروس "كورونا" قبيل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة.



وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تمويل بقيمة 8.3 مليار دولار للمساهمة في احتواء انتشار فيروس "كورونا" وتداعياته على الاقتصاد.



وبدأت العديد من الشركات في الولايات المتحدة تطلب من موظفيها العمل من المنازل لفترة تجنبا للإصابة بالفيروس التاجي الذي تسبب في تسع وفيات في البلاد.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بثلاثة آلاف إلى 216 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 0.5% خلال يناير/كانون الثاني.



وسوف تصدر الجمعة بيانات الوظائف في الولايات المتحدة وسط توقعات بإضافة الاقتصاد 175 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة.

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وفي سوق الخام، انخفضت أسعار "ويست تكساس" بنسبة 1.9% وأغلق عند 45.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 47.5 دولار وأقل سعر عند 45.6 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 2.2% وأغلق عند 49.99 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 52.04 دولار وأقل سعر عند 49.07 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 3.5% (ما يعادي 969 نقطة) إلى 26121 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26671 نقطة وأقل مستوى عند 25943 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 3.1% (ما يعادل 279 نقطة) إلى 8738 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8921 نقطة وأقل مستوى عند 8677 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 3.4% (ما يعادل 106 نقاط) إلى 3024 نقطة، وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 3083 نقطة وأقل مستوى عند 2999 نقطة.