شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على انخفاض بعد 3 جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الخميس بعد ثلاث جلسات متوالية من المكاسب متأثرةً بالمبيعات القوية التي تعرضت لها أسواق المال لا سيما أصول المخاطرة كالأسهم والسلع الزراعية.



وكانت الأرجنتين قدد قررت رفع الرسوم على صادراتها الزراعية الأمر الذي يعني إمكانية تحول المستثمرين نحو الاستيراد من أمريكا الشمالية.



ومن بين السلع الزراعية التي استهدفتها الأرجنتين بزيادة الرسوم على صادراتها الصويا حيث تستهدف رسوما بنسبة 33% من 30% في الوقت الحالي.

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وأوضحت الحكومة الأرجنتينية في بيان تعليقا على هذا القرار بأن زيادة الرسوم سوف يدعم الإيرادات في ضوء محاولات "بوينوس أيريس" لإعادة هيكلة ديونها.



ولا تزال الأسواق في انتظار الالتزام الصيني ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الموقع مع الولايات المتحدة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.1% إلى 8.97 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9.12 دولار وأقل سعر عند 8.94 دولار.