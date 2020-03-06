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شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تطلب من موظفيها في بعض المدن الأمريكية الذهاب إلى منازلهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات اليوم الخميس وسط تصاعد القلق في الأسواق العالمية بشأن تأثير فيروس "كورونا".
وعلى أثر هذا المخاوف، طلبت "مايكروسوفت" من موظفيها في منطقة "بوجيت ساوند" بواشنطن ومكاتبها في "سان فرانسيسكو" الذهاب والعمل من منازلهمك حتى الخامس والعشرين من مارس/آذار الجاري.
وبالنسبة للموظفين الذين يجب عليهم العمل من المكاتب، نصحت "مايكروسوفت" بعضهم بالتواجد لأقل وقت ممكن وتقييد حركة السفر بين المدن الأمريكية.
وأعلنت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إصابة العشرات من المواطنين بفيروس "كورونا" كما سجلت تسع حالات وفاة.
وأقر مجلس الشيوخ يوم الخميس حزمة تمويل بقيمة 8.3 مليار دولار لدعم الجهات والسلطات الصحية والوقائية في مكافحة فيروس "كورونا".
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الخميس عند 166.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 170.8 دولار بينما سجل أقل سعر عند 165.6 دولار.
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