شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينخفض بأكثر من 8% مع استشعار تأثير "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم "بوينج" بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل تقييم العديد من الشركات العالمية لتأثير فيروس "كورونا" على أعمالها.



وطلبت "بوينج" من العمال في مصنعها بواشنطن مغادرة مقر العمل والذهاب إلى منازلهم والتواجد بها لفترة كإجراء وقائي خوفا من تفشي فيروس "كورونا".



وكشفت بعض الشركات في الولايات المتحدة بالفعل عن إصابة بعض عمالها بالفيروس القاتل مما دفعها لتعليق أنشطتها او الطلب من الموظفين العمل من المنازل.

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وبدأت "بوينج" وغيرها من الشركات في صناعة الطيران والسفر والسياحة استشعار التأثير السلبي لفيروس "كورونا" في الأسابيع القليلة الماضية.



ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة "بوينج" مع طائرتها "737 ماكس" المتوقفةة عنن التحليق منذ مارس/آذار عام 2019 وحتى يومنا هذا.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "بوينج" بنسبة 8.1% وأغلق جلسة الخميس عند 260.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 276.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 259.6 دولار.