شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على ارتفاع مع استمرار الطلب على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط طلب قوي من المستثمرين على الملاذات الآمنة - ومن بينها المعادن النفيسة - مع استمرار المخاوف بشأن تفشي فيروس "كورونا" وتأثيره على الاقتصاد العالمي.



وكان صندوق النقد الدولي قد كشف أمس عن حزمة تمويل بقيمة خمسين مليار دولار في شكل قروض عديمة الفائدة من أجل مواجهة الدول خاصة الفقيرة والمتوسطة تداعيات فيروس "كورونا" على اقتصاداتها.

Advertisements



وتميل العديد من البنوك المركزية العالمية نحو خفض الفائدة لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي لديها، وذلك هذا القرار من بنوك مركزية أبرزها الاحتياطي الاتحادي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% أو ما يعادل 14.7 سنت إلى 17.393 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.46 دولار وأقل سعر عند 17.15 دولار.