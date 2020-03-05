شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قوي للين الياباني أمام الدولار على الرغم من توقعات بخفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين بشكل قوي خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية أبرزها الدولار الأمريكي حيث تلقت العملة اليابانية دعما من إقبال المستثمرين عليها كملاذ آمن بجانب الذهب وسندات الخزانة الأمريكية.



وكشفت توقعات نقلتها "فوركس لايف" عن أن البنك المركزي الياباني يتجه نحو خفض محتمل لمعدل الفائدة خلال اجتماعه القادم من أجل مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد المحلي.

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هذا، ويستعد البنك المركزي الياباني أيضاً لضخ سيولة ضخمة في الأسواق من أجل دعم الشركات وتخفيف الضغوط الواردة من "كورونا" على أعمالها.



يأتي ذلك بعد إعلان الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية في أستراليا وكندا في وقت سابق هذا الأسبوع خفض معدل الفائدة بخمسينن نقطة أساس لتحفيز اقتصاداتها وتخفيف آثار الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملاتن انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 106.2، وسجل أعلى سعر اليوم عند 107.7 بينما سجل أقل سعر عند 106.