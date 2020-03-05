شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً ويسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالتزامن مع خسائر حادة في أسواق الأسهم.



وتتابع الأسواق عن كثب تطورات فيروس "كورونا" مع تقييم مدى تأثيره على نمو الاقتصاد العالمي لا سيما في الربع السنوي الأول.

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وبعد خفض الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأسترالي ونظيره الكندي معدلات الفائدة لدعم اقتصاداتهم في مواجهة "كورونا"، تشير التوقعات أيضاً إلى خفض الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان في اجتماعاتهم القادمة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.5% أو ما يعادل 25 دولار وأغلقت عند 1668 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ الرابع والعشرين من فبراير/شباط، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1673.2 دولار وأقل سعر عند 1635.6 دولار.