شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره مع إقبال المستثمرين على أسواق السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس وفشل في حشد الطلب عليه بالتزامن مع خسائر أسواق الأسهم بينما أقبل المستثمروون على المعادن النفيسة وسندات الخزانة الأمريكية كملاذات آمنة.



وكانت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" قد أكدت أمس على توقعات الصندوق تراجع نمو الاقتصاد العالمي عام 2020 من 2.9% في العام الماضي.

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وكشفت "جورجيفا" عن حزمة تمويل ضخمة بقيمة خمسين مليار دولار ستمنح للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل كقروض عديمة الفائدة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وأظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بثلاثة آلاف طلب إلى 216 ألفاً في الأسبوع الماضي، بينما انخفضت طلبيات المصانع خلال يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.