شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض مع متابعة اجتماع "أوبك" وحلفائها والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق الخميس حيث يتابع المستثمرون تطورات اجتماع "أوبك" ومدى إقناع حلفائها المستقلين في اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه مؤقتا اليوم.



وأعلنت مصادر لـ"رويترز" بأن "أوبك" اتفقت بين أعضائها على خفصض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا خلال الربع السنوي الثاني لكنها ستتشاور غدا مع المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا بشأن المشاركة في هذا الاتفاق.

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ويأتي اتفاق "أوبك" بمثابة خيبة أمل للأسواق التي كانت تأمل بتعميق الخفض بشكل كبير مقارنة بالخفض الحالي المقدر بـ1.2 مليون برميل يومياً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار "ويست تكساس" بنسبة 1.9% وأغلق عند 45.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 47.5 دولار وأقل سعر عند 45.6 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 2.4% إلى 49.91 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 52.04 دولار وأقل سعر عند 49.07 دولار.