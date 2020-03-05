شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



ولا تزال الأسواق تراقب عن كثب التطورات بشأن فيروس "كورونا" الذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من 90 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 3300 آخرين.



وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي أمس توفير حزمة تمويل بقيمة خمسين مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة ومحدودة الدخل على مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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وأظهرت بيانات حكومية تسجيل الميزان التجاري الأسترالي 5.21 مليار دولار أسترالي في الشهر الماضي بينما توقع محللون تحقيق فائض بنحو 4.80 مليار دولار.



وكان البنك المركزي الأسترالي قد خفض في وقت سابق هذا الأسبوع معدل الفائدة بنحو خمسين نقطة أساس إلى 1.25% لمواجهة تداعيات "كورونا".



هذا، وانخفض الدولار الأسترالي اليوم أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.659، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6638 بينما سجل أقل سعر عند 0.6584.