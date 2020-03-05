شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الهابط ليضغط على مستوى 46.15، ويحتاج السعر للحصول على إغلاق يومي دون هذا المستوى لتأكيد استمرار الموجة الهابطة على المدى القصير، حيث تتواجد أهدافنا التالية عند 43.50 و43.00، بينما يمثل الثبات دون 47.80 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

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