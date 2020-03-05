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هيئة الذكاء الاصطناعي تطلق هويتها وتتوقع إضافة 500 مليار للناتج المحلي للسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» هويتها في حفل أقيم بفندق الريتز كارلتون في الرياض، حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، بعد أن أكملت الهيئة استعداداتها لدعم انضمام السعودية إلى الاقتصاديات الرائدة في العالم، في اعتماد الذكاء الاصطناعي الذي يتوقع أن يسهم بأكثر من 500 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول 2030، ما يعادل 12.4%.

ويأتي ذلك في ظل استشعار القيادة أهمية دور «سدايا» الذي يتجسد في إسهامها في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث تقدر قيمة اقتصاد البيانات والذكاء الاقتصادي في المملكة بحوالي 15 إلى 20 مليار ريال، في حين تتوفر فرصة لتحقيق إيرادات إضافية بنحو 40 مليار ريال، من خلال تسخير قوة البيانات لتحقيق أقصى قيمة منها، وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة.

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وحققت المملكة تقدما كبيرا في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءا مهما من الأصول الوطنية منذ إطلاق رؤية 2030، حيث تتضمن خطة الإصلاح والتحول الاقتصادي 96 هدفا، من ضمنها 66 هدفا تركز على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وشكل إنشاء «سدايا» خطوة بالغة الأهمية لتحويل هذا التوجه إلى واقع، حيث ستقود الهيئة وتطبق البرامج الوطنية الرامية إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد رائد بين الاقتصادات القائمة على البيانات.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله الغامدي، «لقد شهدنا - بحمد الله - الأثر المبكر للمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات وقدرتها على قيادة الاقتصاد السعودي نحو المستقبل، ولكننا على الرغم من ذلك ما نزال في المراحل الأولى، وهناك عدد من الفرص التي لم تستغل».

وأضاف: نعمل في «سدايا» على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي للمملكة، وتنفيذها خلال تفعيل مواردنا الوطنية، وتعزيز الكفاءة ودعم خلق قطاعات اقتصادية متنوعة.