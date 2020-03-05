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بنك التنمية يطلق أول نظام للتصنيف والائتمان للجمعيات والمؤسسات الأهلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلق بنك التنمية الاجتماعية أول نظام للتصنيف والائتمان للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لرفع كفاءة شركاء التمويل والمستفيدين وفق معايير مهنية، من خلال بناء سجل ائتماني للمستفيد، مما يتيح للمتميزين ائتمانيا منتجات وفرصا إضافية، وكذلك رفع كفاءة الشركاء من خلال قياس بعض المؤشرات، وأبرزها كفاءة إدارة التحصيل، تنوع المنتجات، كفاءة تدوير المحفظة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للبنك، إبراهيم الراشد، ضمن أعمال الملتقى الدوري الثاني لوسطاء التمويل الأصغر، في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض، عن إطلاق جائزة «ثمر» لتعزيز التنافسية في تعظيم العائد على الاستثمار الاجتماعي، مستهدفا فيها وسطاء التمويل الأصغر، حسب الأداء والمبادرات النوعية المقدمة من كل وسيط، من خلال 4 مسارات رئيسية، وهي: مسار تدوير المحافظ والتحصيل، مسار الابتكار في المنتجات وحلول الأعمال، مسار بناء القدرات والتأهيل، مسار مؤشرات التنمية الاقتصادية (المبيعات، خلق الوظائف، التحالفات).

وبين الراشد أن جائزة «ثمر» من شأنها تحفيز وسطاء التمويل الأصغر من تمكين الأسر المنتجة بالانخراط في السوق المحلي، والإسهام في توسيع واستدامة تلك الأعمال بما يعزز دورها الاستثماري في دعم اقتصاد المملكة، مفيدا أن هذا القطاع واعد وحيوي، ويعول عليه الكثير من المخرجات، سواء على صعيد التمكين الاقتصادي أو خلق الوظائف والاستقرار الاجتماعي.

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من جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي في بنك التنمية الاجتماعية، سلطان الحميدي، أن تنظيم البنك للملتقى يستهدف توفير منصة تفاعلية تمكن وسطاء التمويل الأصغر من تبادل المعارف والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والممكنات التي تقدمها منظومة الدعم لقطاع التمويل الأصغر.

وأطلق البنك في الدورة الأولى للملتقى عددا من المنتجات التمويلية النوعية، وحلول الأعمال التي تهدف إلى تمكين القطاع من التوسع في أعماله بالتزامن مع التزامه بمستويات عالية من الحوكمة والجودة، تخدم مستهدفات رؤية 2030 في تنمية القطاع الثالث، وتعزيزه إسهاماته في تنمية المشاريع متناهية الصغر، بما يؤثر إيجابا على تحفيز الاقتصاد الوطني والناتج المحلي والتوطين.

واختتمت الفعالية بالإعلان عن انضمام 30 جمعية في مختلف مناطق المملكة إلى شبكة وسطاء التمويل الأصغر في البنك، بإجمالي محافظ تمويلية تتجاوز 70 مليون ريال، وليصل إجمالي الوسطاء 108 جمعيات ممارسة للائتمان الأصغر.

ويأتي الملتقى ضمن أدوار البنك الاستراتيجية المعنية بتطوير قطاع التمويل الأصغر، وتقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لخدمة الشرائح المستهدفة.