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1509 ريالات متوسط إعانة حافز لمستفيدي فبراير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 483 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ320 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن فبراير 2020.

ووفقا لهذه الأرقام بلغ متوسط الدعم للشهر الماضي 1509 ريالات.

وكشف «هدف» أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 169 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 151 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر فبراير، بلغ 5.4 آلاف مستفيد ومستفيدة، منهم 3 آلاف من الإناث و2.4 ألف من الذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

إحصائية حافز لفبراير 2020

إجمالي الإيداعات:

483 مليون ريال

إجمالي المستفيدين:

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320 ألف مواطن

المستفيدون من حافز البحث عن عمل:

169,172

المستفيدون من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل:

150,974

الملتحقون بسوق العمل:

5444

الإناث

3069

الذكور

2375