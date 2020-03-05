شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات.. وصعود 110 سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 644.479 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 213.4 مليون ورقة مالية بقيمة 618.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.36%، والعرب على 7.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.09%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 369.8 ألف جنيه، 65.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 22.8 مليون جنيه، 38.6 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1697 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 14134 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 4611 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 1172 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 638 نقطة.

وارتفعت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 15 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.