شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام تعاملات الأسبوع وسط هبوط 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.93% خاسراً 54.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5788.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.95% خاسراً 61.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6390.96 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.86% خاسراً 39.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4595.65 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.1%، خاسراً 4.94 ليغلق عند مستوى 4742.97 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 135.9 مليون سهم بقيمة 36.9 مليون دينار كويتى عبر 8529 ألف صفقة.

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وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.88%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.05%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%.

وجاء سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.58%، تليه شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.18%، ثم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 5.65%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 36.50% ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 11.62%، ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 10%.

وفى سياق متصل تعقد الشركة الأولى للتسويق المحلى للوقود، اجتماعاً يوم الاثنين الموافق 9 مارس، لمناقشة واعتماد الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.