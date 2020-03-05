شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات والواردات: تقارير الأداء السنوى لموظفى هيئة الرقابة لا تخفض رواتبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن تذمر عدد من الموظفين بالهيئة اليوم جاء بعد رفضهم للتقرير السنوى الصادر عن الأداء الوظيفى لكل منهم، حيث صدر التقرير لبعض الموظفين بتقديرات "كفاءة" وليس "امتياز"، مما أدى إلى تخوفهم من نقص رواتبهم وفقا للتقديرات التى صدر بها التقرير السنوى.

ونفى جابر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وجود أى تظاهرات للموظفين بالهيئة كما تردد من البعض، لافتا إلى أنه عقد اجتماعا مع الموظفين اليوم للتأكيد على عدم تخفيض أى نسبة من رواتبهم أو حوافزهم أو مستحقات الكفاءة لهم، وأن التقارير الصادرة وفقا لرؤسائهم فى العمل إنما هى لتحديد كفاءة عمل الموظف على مدار العام، ولا ترتبط بالراتب الشهرى على الإطلاق.

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وجاء ذلك تعليقا على نشر عدد من الموظفين بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لبعض الصور بوقوف ما يقرب من 7 إلى 10 موظفين أمام مقر الهيئة، تخوفا من تضرر رواتبهم بعد خروج التقارير السنوية لمعيار الكفاءة لكل منهم، وهو ما أدى اجتماع اللواء إسماعيل جابر بهم منذ قليل لتوضيح الأمر.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنها فحصت معمليا 11.708 رسالة صناعية وغذائية خلال يناير الماضى بإجمالى وزن مليونين و314 ألفا و599 طنا؛ حيث تم قبول 11.553 ألف رسالة بإجمالى وزن مليونين و312 ألفا و602 طن، وتم رفض 155 رسالة بإجمالى وزن 1.997 طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، أن المعامل الصناعية فحصت 9.846 ألف رسالة صناعية، بإجمالى وزن 626.422 ألف طن، خلال شهر يناير الماضي؛ حيث تم قبول 9802 رسالة بإجمالى وزن 626.101 ألف طن.