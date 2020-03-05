شكرا لقرائتكم خبر عن "الخزف السعودي" تنوي بيع عقار بقيمة 26 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخزف السعودي عن نيتها بيع عقار في المنطقة الشرقية بمساحة 5,728 متر مربع، وذلك بقيمة 26 مليون ريال لشركة الخريجي للعقار.

وقالت الخزف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه يُشترط لإتمام الصفقة، الحصول على موافقة الجمعية العامة في اجتماعها القادم.

وبحسب البيان، تبلغ القيمة الدفترية للأصل 5.261 مليون ريال، علماً بأن النشاط الرئيسي للعقار محل البيع هو مباني مؤجرة على أطراف خارجية كمعارض ومكاتب ومستودع.

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وقالت الخزف، إن أسباب بيع العقار هي عدم استخدامه في النشاط الرئيسي للشركة، علماً بأن لبيع العقار أثراً إيجابياً مُتمثلاً في زيادة بند الإيرادات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 220.6 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى تحسن الأداء وتحقيق صافي ربح خلال العام الحالي مقارنة مع خسائر في العام السابق الى زيادة في المبيعات الناتجة عن إرتفاع متوسط السعر و الكمية المباعة خلال العام 2019.