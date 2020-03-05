شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يتوقع اندماجات جديدة بقطاع التأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع عبدالله التويجري، مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن يشهد قطاع التأمين في السوق السعودية في المستقبل القريب، توقيع اتفاقيات لبحث جدوى عدد من الاندماجات.

وقال التويجري إن اندماج شركتي "ولاء للتأمين التعاوني" و"متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني" الذي تم مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى مذكرات التفاهم المبدئية التي تم الإعلان عنها أخيرا لبحث جدوى ثلاثة اندماجات في القطاع، يمثل بداية لنتائج سعي المؤسسة إلى تحقيق أهدافها تجاه قطاع التأمين، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نفاذ قرار دمج شركة متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة متلايف إيه آي جي العربي والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين "صفقة الاندماج"، وذلك مقابل قيام شركة ولاء للتأمين بإصدار 11.839.706 سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.

وتسجل الأسهم الجديدة لمصلحة المساهمين في شركة متلايف إيه آي جي العربي، من خلال زيادة رأسمال شركة ولاء للتأمين التعاوني المدفوع من 528 مليون ريال إلى 646.3 مليون ريال وزيادة عدد أسهمها من 52.8 مليون سهم إلى 64.639.706 سهم مدفوعة بالكامل.