شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "جو" المتراكمة تتراجع إلى 33.6% من رأسمالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى 76.850 مليون ريال، وذلك بنسبة 33.63% من رأسمالها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الخميس، بأن السبب الرئيسي لإنخفاض خسائر الشركة هو تخفيض رأس المال إلى 228.529 مليون ريال، حيث تم إطفاء 67.41% من الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 122 مليون ريال، وذلك بقيمة الأسهم الملغاة طبقا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة للمساهمين.

وأشارت الشركة، إلى أنه لا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "

وكانت عمومية الشركة قد وافقت، بداية مارس الجاري، على مقترح تخفيض رأس مالها بنسبة 34.8%، من 350.529 مليون ريال إلى 228.529 مليون ريال.

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ويرجع سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية شهر سبتمبر 2019، والبالغة 180.978 مليون ريال وبنسبة 51.63%، والناتجة عن انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتباراً من 1 ابريل 2019.

هذا وسيتم إطفاء 67.41% من إجمالي الخسائر المتراكمة بمبلغ وقدره 122 مليون ريال، وذلك من خلال إلغاء عدد ( 12.2 مليون سهم من أسهم الشركة، علماً بأنه سيتم تخفيض الأسهم بواقع سهم لكل 2.8732 سهم.

وسبق أن أعلنت "جو"، خلال يناير الماضي، عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، بناءً على نتائجها المالية بنهاية شهر سبتمبر 2019 .

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن الخسائر المتراكمة بلغت 180.978 مليون ريال، بما يُمثل 51.63% من رأس المال البالغ 350.529 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 62.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بلغت 48.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.