شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت ينبع" تُوصي بتوزيع 75 هللة للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019 ومن رصيد الأرباح المبقاه، بقيمة 196.875 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 157.5 مليون سهم، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبما نسبته 12.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن احقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي سيعلن عنها لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

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وتجدر الإشارة إلى أن أسمنت ينبع قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول من 2019 بقيمة 118.125 مليون ريال، بما يعادل 75 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 257.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 91.2 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع قيمة المبيعات لتحسن متوسط سعر البيع خلال العام 2019، مقارنةً بالعام 2018، وذلك بالرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف الزكاة، وانخفاض الإيرادات الأخرى.