شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مصرف الراجحي" تبحث توزيع 3.750 مليار ريال في 29 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مصرف الراجحي دعوة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 29 مارس الجاري، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019 بقيمة 3.750 مليار سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 1.5 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم صرف الأرباح في 6 أبريل المُقبل.

وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ وقدره 7.5 مليار ريال سعودي بواقع3 ريال للسهم الواحد واليت تُمثل 30% من القيمة الإسمية للسهم.

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ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 11.3 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 10.1 مليار ريال في العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019 يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.49%. وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.

كذلك انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 81.7% حيث أن العام 2018 يتضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة وحتى 2017. في المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك وكذلك ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان، وقابل ذلك انخفاض في رواتب ومزايا الموظفين.