شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تهبط بأكثر من 2% في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 2% في بداية تعاملات اليوم الخميس في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي.



ويخشى البعض من أن تكون خطوة الاحتياطي الاتحادي المفاجئة هذا الأسبوع (بخفض الفائدة خمسين نقطة أساس) ورائها تأثير خطير على الاقتصاد الأمريكي.

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وعلاوة على ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة تمويل ومساعدات بقيمة خمسين مليار دولار في شكل قروض عديمة الفائدة لمواجهة آثار "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بثلاثة آلاف إلى 216 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، بينما صعدت إنتاجية العمالة في البلاد بنسبة 1.2% في الربع الرابع.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% (ما يعادل 830 نقطة) إلى 26261 نقطة، وانخفض "نادساك" بنسبة 2.5% (ما يعادل 216 نقطة) إلى 8800 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2.7% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 3043 نقطة.