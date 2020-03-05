شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم ترتفع رغم هبوط حاد في مبيعات السيارات بالسوق الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من بيانات أظهرت انخفاضاً حاداً في مبيعات السيارات بالسوق الصيني الذي يعد الأكبر على مستوى العالم.



وتعرض سوق السيارات الصيني لضربة قاصمة سجل على أثرها أكبر انخفاض شهري على الإطلاق خلال فبراير/شباط الماضي في ظل انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره على حركة وتنقلات المواطنين.

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هذا، وقد أظهرت بيانات حكومية صينية انخفاض مبيعات السيارات في البلاد بنسبة 80% في فبراير/شباط مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وهو أكبر تراجع شهري على الإطلاق.



مع ذلك، لم تؤثر هذه البيانات على أسعار البلاديوم الذي يستخدم بكثافة من جانب صناعة السيارات في إنتاج مكونات تعمل على تقليل انبعاثات العوادم السامة والملوثة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 2400 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2458.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 2370 دولار للأوقية.