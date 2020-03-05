شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن رضا: ارتفاع أسعار الغاز للمصانع أضاع فرص زيادة الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن تحريك أسعار الغاز الممنوحة للمصانع بالخفض سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة لعدد كبير من الصناعات المحلية في السوق المصرية، ويعطي الفرصة أيضا لخفض مماثل في أسعار المنتج النهائي المباعة محليا.

وقال أيمن رضا، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع طوال الفترة الماضية، أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج محليا نظرا لارتفاع أسعار الغاز عن الأسعار العالمية بشكل كبير، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الصناعات المحلية خاصة الباحثة عن التصدير للخارج.

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وأضاف أيمن رضا، أن ارتفاع أسعار الغاز أضاع فرصة كبيرة على السوق المصرية للتمتع بمنتجات بأسعار أقل من المستويات الحالية، وأيضا زيادة معدلات التصدير للخارج، مشيرا إلى أن الظروف الحالية مهيأة بشكل أكبر لخفض أسعار الغاز للمصانع نظرا للوفرة التي تحققت مؤخرا من الغاز الطبيعي نتيجة الاكتشافات الأخيرة، وأيضا تراجع سعر الدولار.

وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن خفض أسعار الغاز يحقق مكاسب كبيرة للسوق المحلية من خلال تراجع سعر المنتج النهائي نتيجة تراجع تكاليف الإنتاج، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية عند التصدير للخارج.

ويحمل الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، مجموعة من البوادر التي ترجح كفة خفض الأسعار لـ6 أشهر مقبلة، بالنظر إلى التصريحات التي جاءت على لسان كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي ألمحت إلى أن الاجتماع سيسفر عن أسعار أفضل للمصنعين خاصة مع تراجع سعر الدولار، ولكن يبقى الغموض قائما حول المستوى المتوقع لخفض الأسعار هل يصل عند مستويات قادرة على تشجيع المصانع على زيادة معدلات الإنتاج أم يبقى يكتسب المؤشر هامشا ضئيلا يقطع نصف المسافة لخدمة الصناعة الوطنية