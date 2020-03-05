شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الإيرانى يؤكد اتفاق أوبك على خفض 1.5 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكيد وزير النفط الإيراني اليوم الخميس اتفاق وزراء أوبك على خفض 1.5 مليون برميل يوميا إضافية من إنتاج النفط مع استمرار إعفاء إيران من الخفض.
وأضاف الوزير بيجن زنغنه، متحدثا عقب اجتماع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا، أن أوبك تريد من الدول غير الأعضاء المشاركة بخفض 500 ألف برميل يوميا من الإجمالى.
ولم تعلن روسيا، أكبر المنتجين من غير أوبك في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، موافقتها حتى الآن.
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