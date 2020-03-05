شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط: وصفونى بالوزيرة الـ"creative" و5% من الوظائف سينعدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن العالم يتغير، ونحن فى حاجة لمواكبة التكنولوجيا، خاصة وأن ٩٥% من الوظائف العالمية ستتغير بفعل التكنولوجيا، و٥% ستنتهى، مشيرة إلى ضرورة العمل على توفير فرص عمل بديلة لأصحاب الـ٥% من خلال تأهيلهم على الأدوات الحديثة المطلوبة عالميا.

وأوضحت المشاط فى كلمتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، أن مصر قادرة على تطوير السياسات فى العصر الحديث من أجل التعاون، خاصة وأن النساء ستعانى خلال الفترة القادمة من فقدان ٥ وظائف مقابل اكتساب مهارات وظيفة واحدة جديدة، بينما يعانى الرجال من فقدان ٣ وظائف فقط مقابل وظيفة جديدة.

وأشارت المشاط ، إلى أن المرأة المصرية مستعدة للتغيير، وجاهزة للأدوات الجديدة التى تساعدها على استيعاب التنوع التكنولوجى، وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمراة واستخدام التكنولوجيا التى تؤهلها للتمكين الاقتصادى.



واستطردت المشاط: أنا الوزيرة التى اطلقوا عليها الوزيرة creative رزق بعد ان اطلقت مبادرة حين كنت وزيرة للسياحة تستهدف أن تعمل كل افراد الأسرة المصرية بشكل مباشر وغير مباشر فى السياحة.

وأوضحت رانيا المشاط أنه فى ظل الثورة الرقمية الرابعة كان لابد من اثبات قدرتنا على التفوق وصناعة السياسات الملائمة ذلك.

ولفتت رانيا المشاط إلى وضع أطر سياسية متناسقة من خلال دمج الجهود المشتركة لتؤتى ثمارها ببشكل فعال ، والتواصل عالميا وليس محليا فقط لتعزيز مصلحة الأطراف المعنية عن طريق قطاع الأعمال.



وأكدت رانيا المشاط إلى ان الحكومة تعمل على اجندة سياسية تعزز الانخراط المطلوب بين المجتمع المدنى وصانعى السياسات العالمية والحكومة ، واحتياجات المواطنين.

وأكملت المشاط ان الحكومة تعمل على تطوير حكومة ثرية ديناميكية، والوقوف كل فترة لرؤية ما تقوم ه وتاثيرة على التنمية واعادة التخطيط اذا لزم الامر.

يذكر أن المنتدى أسسته رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أرورا، يقام منذ 5 سنوات، بشكل أساسي في الهند، بالإضافة إلى نسخ أخرى من المؤتمر تقام في دول أخرى، وهاربين أرورا، تعتبر من أبرز الشخصيات الرائدة نسائيا على مستوى العالم، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في عام 2018، كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم.

والدكتورة هاربين هي الرئيس المؤسس لغرفة التجارة والصناعة النسائية الهندية، وهي الغرفة الأولى من نوعها على المستوى القومي في تمكين رائدات وقائدات الأعمال في الهند، وهي استشاري جامعة راي في أحمد آباد، وجامعة راي للتكنولوجيا في البنجالور، وجامعة جاركهاند راي في رانشي بالهند.

ويتضمن المنتدى مناقشات حول التوظيف والتجارة الدولية، ودور المرأة في التكنولوجيا والأمور المالية، والتحديات التي تواجه المرأة من أجل النجاح كرائدات أعمال، سواء بالنسبة للتحديات المالية أو تحديات اجتماعية، أو تعليمية.

ويشهد المؤتمر عرض تجارب ناجحة وملهمة لرائدات أعمال حول العالم، ومواجهة المرأة للتحديات الصعبة من أجل النجاح في مجتمع الأعمال، وفقا لما ذكرته هاربين.

و يشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات العالمية الرائدة، من بينهم الفنان الهندي الشهير أميتاب بتشان، بالإضافة إلى خبراء ورواد أعمال من دول مختلفة.

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