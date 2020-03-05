شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تحسم أزمة «السندات الدولية» السبت والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس إن حكومة لبنان ستعقد اجتماعا لأخذ قرار بخصوص السندات الدولية يوم السبت. كان نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قال يوم الأربعاء إن أغلبية في لبنان تعارض سداد الديون المستحقة في ظل الأزمة المالية الحالية. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد "مجلس الوزراء سوف يعقد جلسة يوم السبت المقبل لدرس الأوضاع المالية ومسألة (السندات الدولية) لاتخاذ القرار المناسب بشأنها."

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