شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك توافق على خفض إضافي بحوالي 1.5 مليون برميل فى انتظار موافقة روسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" يوم الخميس إجراء خفض إضافي فى الإنتاج بحوالي 1.5 مليون برميل خلال فترة الربع الثاني من هذا العام ، بهدف دعم الأسعار المتدهورة جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة العالمية إلى إنها سوف تعيد تقييم تأثير التخفيضات الجديدة فى اجتماعها المقبل يوم 9 حزيران/يونيو المقبل ،وأكدت على أن الاقتراح الجديد فى انتظار موافقة روسيا والمنتجين المستقيلين خلال اجتماع غدا الجمعة.

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وينفذ تحالف "أوبك بلس" اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات بالسوق بنحو 1.7 مليون برميل يوميا حتى 31 آذار/مارس الجاري ،بهدف تحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.

وفى حالة الموافقة رسميا على الاقتراح الجديد، سوف ترتفع إجمالي التخفيضات إلى 3.2 مليون برميل يوميا، على أن يكون التنفيذ بداية من 1 نيسان/أبريل حتى 30 حزيران/يونيو القادم.