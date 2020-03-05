شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى 8 أسابيع بفعل توقعات مزيدا من الخفض فى أسعار الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلا أدنى مستوى فى ثمانية أسابيع ، مع تجدد عمليات البيع المفتوحة على العملة الخضراء ، بفعل توقعات مزيدا من الخفض فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ، خاصة بعد الخفض الطارئ هذا الأسبوع ،لحماية الاقتصاد الأكبر فى العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 96.90 نقطة الأدنى منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.38 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.44 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% ، فى أول مكسب خلال التسعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، وبدعم بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة.

قال معهد التزويد الأمريكي يوم الأربعاء إن مؤشره لقياس الأنشطة غير الصناعية ارتفع إلى 57.3 نقطة فى شباط/فبراير ، بأعلى وتيرة منذ كانون الثاني/يناير 2019 ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 54.9 نقطة ،وسجل المؤشر مستوي 55.5 نقطة الشهر السابق.

ودعم التعافي المؤقت فى مستويات الدولار الأمريكي أيضا ، التقدم الملحوظ لنائب الرئيس السابق جو بايدن فى سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فى الولايات المتحدة.

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انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس مرة أخرى لدون حاجز 1% ، حيث يتداول فى الوقت الحالي عند 0.965% ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.906% المسجل فى وقت سابق يوم الثلاثاء بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

فى اجتماع طارئ ،خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء فى خطوة استثنائية تستهدف مكافحة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال المركزي الأمريكي فى بيان إنه قرار خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وأكد الاحتياطي الاتحادي على أسس الاقتصاد الأمريكي القوية ،لكنه أشار إلى المخاطر المتصاعدة الناجمة عن فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي.

ويعكس هذا القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر فى 17-18 آذار/مارس الجاري ،مدي الإلحاح على المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع ركود اقتصادي عالمي محتمل.

وتسعر العقود الآجلة لأسواق المال فى الولايات المتحدة على نطاق واسع تدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى لدعم الاقتصاد ،وخفض أسعار الفائدة مجددا بمقدار 50 نقطة أساس بحلول تموز/يوليو القادم.